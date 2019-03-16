Бродский: «Это не выборы. Я уеду из страны, если победит Зеленский»

В Украине сложилась нездоровая ситуация вокруг президентских выборов. Вместо того, чтобы побеспокоиться о судьбе страны, главные кандидаты на должность главы государства устроили охоту на власть, передают «Регионы вперед».

С таким заявлением выступил 1-й заместитель главы политической партии «Регионы вперед» Михаил Бродский. Он высказал тревогу относительно будущего страны и отметил: прежде всего политики должны обеспечить честное волеизъявление, сообщает пресс-служба политсилы. «Наблюдаю я за нашими выборами и мне очень тревожно. Это уже не выборы, а борьба за власть. Должно быть не так, должно быть все равно, кто выиграет. Главное будущее страны и все должно быть честно», ‒ говорит Михаил Бродский.

Свое заявление лидер «Регионов вперед» разместил также на странице в Facebook, где получил одобрительные отзывы:

В комментарии пресс-службе партии он подчеркнул, что прежде всего имелось в виду антикоррупционное расследование о хищениях в армии. Кроме того, он отдельно отметил роль Тимошенко в расшатывании политической ситуации. «Такие „сливы“ делаются специально перед выборами. Я знаю, кто за этим стоит. Журналисты вновь продаются тем, кто больше платит. А тем временем Тимошенко обещает населению вернуть долги советского Сбербанка. Такое впечатление, что мы вернулись в 2010-й, когда Юля соревновалась с Януковичем и вела похожую риторику. Тогда ей это не помогло. Но она сделает все, чтобы дорваться до власти», ‒ отмечает нездоровую конкуренцию среди кандидатов в Президенты Бродский.

Отдельно он прокомментировал деятельность Владимира Зеленского. Бродский считает, что голосовать за кандидата, который не провел ни одних дебатов, опасно. «Когда я был немного моложе, такие ребята, как Володя Зеленский, годились разве что на роль «технического кандидата». Но сейчас он может стать нашим Президентом. Это опасно. Я уеду из страны, если Зеленский победит ‒ тут попросту нечего будет делать. Мы банально остановимся в развитии на годы. Единственный шанс в таком случае ‒ это парламентские выборы, где будут представлены, в том числе и «Регионы вперед», ‒ заявил Михаил Бродский.

На выборах Президента Украины партия «Регионы вперед» поддержала кандидата Анатолия Гриценко. Ранее Михаил Бродский опубликовал аналитическое исследование, которое наиболее точно прогнозирует будущего победителя избирательной гонки.