В Новой Зеландии увеличилось число жертв терактов в мечетях

Число жертв вооруженного нападения на мечети новозеландского города Крайстчерч увеличилось. Как выяснили журналисты «Фразы», в больнице скончался получивший тяжелые ранения подданный Саудовской Аравии.

Как передают российские СМИ, таким образом, общее число жертв терактов выросло до 50-ти человек. Кроме того, в клиниках по-прежнему остается несколько десятков раненых.

Как сообщалось ранее, рано утром в пятницу, 15 марта, в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) несколько националистов совершили атаку на местные мечети.

Уже известно, что одним из нападавших был австралиец Брентон Таррант, который снимал свои действия на видеокамеру.

Как писала «Фраза», свидетели рассказали шокирующие подробности бойни в Новой Зеландии.

Позднее в сети появились подробности личной жизни стрелка из Новой Зеландии.