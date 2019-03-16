Украинцам пообещали «шок и трепет» на ближайшем выступлении студии Зеленского

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заинтриговал украинцев информацией о предстоящем концерте студии «95 квартал». Как выяснили журналисты «Фразы», телезрителей ожидает настоящая «информационная бомба».

Как передает replyua, в эфире одного из телеканалов журналист рассказал, что у него есть достоверная информация о том, что на ближайшем концерте «Студии Квартал 95» украинцев ждет просто «взрыв», они услышат новость, которая многих просто повергнет в шок.

При этом Дмитрий Гордон отметил, что он не имеет права раньше времени разглашать эту сенсационную информацию, поэтому просто советует всем набраться терпения и посмотреть выступление «кварталовцев».

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