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Украинцам пообещали «шок и трепет» на ближайшем выступлении студии Зеленского

Украинцам пообещали «шок и трепет» на ближайшем выступлении студии Зеленского

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заинтриговал украинцев информацией о предстоящем концерте студии «95 квартал». Как выяснили журналисты «Фразы», телезрителей ожидает настоящая «информационная бомба».

Как передает replyua, в эфире одного из телеканалов журналист рассказал, что у него есть достоверная информация о том, что на ближайшем концерте «Студии Квартал 95» украинцев ждет просто «взрыв», они услышат новость, которая многих просто повергнет в шок.

При этом Дмитрий Гордон отметил, что он не имеет права раньше времени разглашать эту сенсационную информацию, поэтому просто советует всем набраться терпения и посмотреть выступление «кварталовцев».

Как писала «Фраза», «народному кандидату» Зеленскому припомнили Евромайдан.

Ранее возле офиса Зеленского обнаружили прослушку, установленную СБУ.

Тэги: общество, сенсация, политика, интрига, культура, выборы Президента Украины, 95 квартал, Дмитрий Гордон, Владимир Зеленский, новости Украины

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