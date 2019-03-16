В Новой Зеландии прошел молниеносный суд над подозреваемым в массовом убийстве мусульман

В новозеландском городе Крайчестерч состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения Брентону Тарранту, подозреваемому в расстреле прихожан местной мечети. Как выяснили журналисты «Фразы», стрелок может быть причастен к еще одному нападению.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на Television New Zealand, в зале суда Таррант «не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты», поэтому заседание продлилось всего около одной минуты. Этого времени судьям хватило на то, чтобы отправить подозреваемого под стражу до 5 апреля.

В свою очередь, полиция Новой Зеландии сообщила, что Таррант несет ответственность за оба нападения на мечети Крайстчерча.

«Сейчас мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. К дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие», ‒ заявил комиссар полиции Майк Буш.

Он также подчеркнул, по всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях, а непосредственно в Крайстчерч дополнительно прибыли 125 офицеров.

Как писала «Фраза», в сети появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)

Позднее стали известны подробности личной жизни стрелка из Новой Зеландии.