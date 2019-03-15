Появились подробности личной жизни стрелка из Новой Зеландии

В СМИ попали подробности личной жизни Брентона Тарранта, который совершил массовое убуйство прихожан мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Как выяснили журналисты «Фразы», свою автобиографию 28-летний стрелок изложил в 73-страничном манифесте под названием «The Great Replacement».

Как передает «Политэксперт» со ссылкой на Daily Mail, подозреваемый в совершении теракта вырос в Графтоне. Себя он описал себя как «обычного белого человека», который родился в семье из рабочего класса с низким доходом. Имеет шотландские, ирландские и английские корни.

После школы в 2009 году он не захотел поступать в университет и пытался заработать на торговле криптовалютой Bitcoin. В 2011 году он решил отправиться в путешествие по миру, в ходе которого посетил не только Европу, но и Пакистан, и даже Северную Корею.

По возвращении из поездки он устроился работать личным тренером. Любовь к физическому развитию он унаследовал от отца, который был известным в своём регионе спортсменом. Он умер в возрасте 49 лет от рака в 2010 году.

Люди, знакомые с мужчиной, подтвердили, что именно он мелькал на записи прямой трансляции, которая велась в ходе убийств в мечети. Они отмечают, что молодой человек был очень дисциплинированным, придерживался строгой диеты, много тренировался.

Знакомая подозреваемого, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что он был очень преданным. Она предположила, что его взгляды могли радикализироваться в ходе одного из путешествий. Об убеждениях мужчины девушка ничего не знала, и по разговорам сложно было предположить, что он придерживался экстремистских взглядов.

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