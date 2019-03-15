«Вставай!» В Москве напали на мавзолей Ленина

В четверг вечером, 14 марта, на Красной площади в Москве было совершено нападение на мавзолей Ленина. Как выяснили журналисты «Фразы», «культовое» сооружение облили растительным маслом.

Как передает «МК», приблизительно в 22-00 по московскому времени к мавзолею подошел 37-летний москвич, который вытащил из пакета бутылку с оливковым маслом и, выкрикивая «Вставай!», начал обливать маслом стены сооружения.

Сообщается, что вандала задержали дежурившие на Красной площади полицейские, после чего его доставили в ближайщий ОВД. Там его опросили, однако мужчина не смог объяснить, зачем он «набросился» на мавзолей.

По данным издания, медики, которые осматривали задержанного мужчину, диагностировали у него расстройство личности и назначили психиатрическое лечение.

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