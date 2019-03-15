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Свидетели рассказали шокирующие подробности бойни в Новой Зеландии

Свидетели рассказали шокирующие подробности бойни в Новой Зеландии

Очевидцы теракта в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которого погибли 49 человек, рассказали подробности трагедии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Главред» со ссылкой на издание New Zealand Herald.

В частности, один из свидетелей резонансного преступления — Нур Тавиш рассказал журналистам, что он был напротив мечети Аль-Нур со своими друзьями, когда началась стрельба. Поначалу они даже не смогли понять, каков источник шума.

«Сначала мы подумали, что произошло что-то с колонками, но вскоре поняли, что дело не в них. Потом мы услышали крики и непрекращающуюся стрельбу... все запаниковали. Выстрелы всё раздавались, и раздавались, и раздавались... Люди убегали, кричали, раненые, упав на землю, пытались убежать, и мы видели, как они внезапно падают», — поведал он.

По его словам, когда все бросились бежать в поисках укрытия, он перепрыгнул полутораметровый забор и принялся колотить в дверь соседнего дома, отчаянно надеясь, что кто-то ее откроет и укроет его от опасности. Так и произошло.

«Мы укрылись внутри и я увидел, как еще одного мужчину застрелили, я видел кровь», — рассказал он.

Позже, когда выстрелы стихли, мужчина направился в мечеть, желая помочь раненым. «Люди истекали кровью и умирали... это было ужасно», — сказал Нур Тавиш и добавил, что его друг потерял жену в результате террористического акта.

Еще один свидетель — Халед Аль-Нобани — описал хаотические кровавые сцены внутри мечети Аль-Нур.

«Этот парень, террорист, находился там около двух минут после того, как он стрелял во всех — и в молодых мужчин, старых женщин. Первого человека он застрелил в воротах, двух людей в корридоре, и пошел дальше внутрь расстреливать всех. Я убежал через дверь, разбил ворота и начал выводить первыми детей. Мои друзья мне помогали», — рассказал он.

Аль-Нобани также отметил, что один из мужчин в мечети попытался напасть на стрелка и вырвать у него оружие, но попытка оказалась неудачной.

«Тот выстрелил в него в упор», — сказал свидетель.

Стрелок также стрелял на улице, на главной дороге, между парком и мечетью и он застрелил друга очевидца.

«Когда его дети начали убегать, он принялся стрелять и по ним. Я успел забрать детей», — добавил он.

Мужчина также выразил разочарование скоростью реакции полиции на стрельбу. По его словам, чтобы прибыть на место преступления, ей понадобилось около 20 минут, несмотря на то, что теракт происходил в самом центре города, а дороги были свободными.

Как писала «Фраза», новозеландский стрелок был в Украине и пообещал теракты в нашей стране.

Ранее в сети появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)

Тэги: теракт, жертвы, общество, город, мир, расстрел, мечеть, ЧП, дети, националисты, Новая Зеландия, погибшие, расизм, мусульмане, массовое убийство

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