Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 15 марта 2019 года

Главные новости за 15 марта 2019 года

В Днепре произошло ДТП с военными. В Днепре на Донецком шоссе произошло резонансное ДТП. Тут КрАЗ врезался в Honda.

В Киеве неадекватный мужчина гонялся с мачете за прохожими. В Киеве на Русановке неуравновешенный мужчина бросался на прохожих с мачете в руках, угрожая их ранить. Подробности поведали очевидцы.

Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей. В Сети появилось полное видео теракта в Новой Зеландии, которое снимал сам же стрелок Брентон Таррант. Кадры расстрела убийца транслировал в соцсеть, однако аккаунт вскоре заблокировали.

Убийцу старшего брата Ким Чен Ына отправили в психушку. Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, подозреваемую в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, – отправили в психиатрическую больницу. Заведение находится в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала розыгрыша Лиги Еврoпы. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА. Стали известны пары.

Болливуд решил снять ремейк легендарного американского фильма. В Индии решили переснять легендарный американский фильм 1994 года «Форрест Гамп». Сделает это Болливуд.

Тэги: общество, мир, терроризм, Новая Зеландия, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.03.19 09:28

«Дикие гуси» донбасской войны

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
14.03.19 22:45

Как националисты гробят Украину

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права
14.03.19 21:52

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

Автор: Александр Панченко, Игорь Серов, «Сегодня»

Выбор редакции
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 15 марта 2019 года

Главные новости за 15 марта 2019 года
15.03.19 19:00
377
Последние новости
15.03.19 19:44

Порошенко оговорился во время выступления на Закарпатье
15.03.19 19:02

«Разумная сила» и Александр Соловьев оказались проектом Порошенко, – СМИ
15.03.19 19:00

Главные новости за 15 марта 2019 года
15.03.19 16:43

После скандала в Израиле возобновили продажу билетов на Евровидение
15.03.19 16:05

В Киеве посреди улицы умер пожилой мужчина
15.03.19 16:00

В Святогорской лавре в воскресенье вынесут святыни, к которым можно приложиться только раз в год
15.03.19 15:37

Новозеландский стрелок был в Украине и пообещал теракты в нашей стране, – российские СМИ
Фото и Видео
Порошенко оговорился во время выступления на Закарпатье
Порошенко оговорился во время выступления на Закарпатье
Порошенко оговорился во время выступления на Закарпатье
Порошенко оговорился во время выступления на Закарпатье
Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ
Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ
Сильный ветер буквально сдул грузовик в Техасе
Сильный ветер буквально сдул грузовик в Техасе
В Днепре произошло ДТП с военными
В Днепре произошло ДТП с военными
В Киеве неадекватный мужчина гонялся с мачете за прохожими
В Киеве неадекватный мужчина гонялся с мачете за прохожими
Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина
Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина
Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)
Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)
В Киеве водитель маршрутки жестоко избил пассажира за то, что тот попросил его передать сдачу
В Киеве водитель маршрутки жестоко избил пассажира за то, что тот попросил его передать сдачу
В первые дни Великого поста Митрополит Онуфрий совершил чтение покаянного канона в трех монастырях столицы
В первые дни Великого поста Митрополит Онуфрий совершил чтение покаянного канона в трех монастырях столицы
В Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео
В Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео
fraza.ua
Новости блогосферы
07.03.19 11:50

Режиссёр, сидящий в украинской тюрьме, просит о помощи
05.03.19 22:02

Порошенко - человек денег, Тимошенко - власти, Зеленский - славы. За кого голосовать?
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.