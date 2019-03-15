Главные новости за 15 марта 2019 года

В Днепре произошло ДТП с военными. В Днепре на Донецком шоссе произошло резонансное ДТП. Тут КрАЗ врезался в Honda.

В Киеве неадекватный мужчина гонялся с мачете за прохожими. В Киеве на Русановке неуравновешенный мужчина бросался на прохожих с мачете в руках, угрожая их ранить. Подробности поведали очевидцы.

Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей. В Сети появилось полное видео теракта в Новой Зеландии, которое снимал сам же стрелок Брентон Таррант. Кадры расстрела убийца транслировал в соцсеть, однако аккаунт вскоре заблокировали.

Убийцу старшего брата Ким Чен Ына отправили в психушку. Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, подозреваемую в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, – отправили в психиатрическую больницу. Заведение находится в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала розыгрыша Лиги Еврoпы. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА. Стали известны пары.

Болливуд решил снять ремейк легендарного американского фильма. В Индии решили переснять легендарный американский фильм 1994 года «Форрест Гамп». Сделает это Болливуд.