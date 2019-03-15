После скандала в Израиле возобновили продажу билетов на Евровидение

В Израиле возобновили продажу билетов на песенный конкурс Евровидение, который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Как выяснили журналисты «Фразы», сделано это было после скандала.

О том, что билеты снова можно купить, в пятницу, 15 марта, сообщила корпорация общественного вещания Израиля Kan.

Как сообщается, сейчас продаются VIP-билеты, а в апреле их можно будет купить в «электронной кассе».

Ранее продажа билетов была прекращена 4 марта. Тогда организаторы сообщили, что «некоторые стороны пытаются вмешаться в процесс».

Как писала «Фраза», в Израиле разгорелся скандал из-за дорогущих билетов на «Евровидение».

Ранее сообщалось, что Украину могут оштрафовать после отказа ехать на Евровидение в Израиль.