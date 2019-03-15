Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Святогорской лавре в воскресенье вынесут святыни, к которым можно приложиться только раз в год

В Святогорской лавре в воскресенье вынесут святыни, к которым можно приложиться только раз в год

Все святыни духовной сокровищницы Свято-Успенской Святогорской Лавры вынесут для поклонения в ближайшее воскресенье, 17 марта. Как выяснили журналисты «Фразы», приложиться ко всем реликвиям монастыря паломники могут раз в году.

В первое воскресенье Великого поста Церковь празднует неделю Торжества Православия, сообщает «Фома в Украине».

В этот день, согласно лаврской традиции, на середину Успенского собора из ризницы износят реликвии, составляющие духовную сокровищницу обители. В их числе — частицы Креста Господня, частицы риз Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, Власы Христовы и Божией Матери, частицы многих угодников Божьих, привезённые из разных концов мира, а также старинные почитаемые иконы. Всего — более 20-ти ковчегов и икон.

Святыни будут доступны для поклонения с 6.00 до 20.00 (до окончания вечернего богослужения).

«Приглашаем всех наших боголюбивых паломников — поклонников Святогорья использовать эту редчайшую возможность молитвенно поклониться всем святыням Свято-Успенской Святогорской Лавры!», — пишут на сайте обители.

В числе святынь Лавры:

– часть Креста Господня;

– частицы риз Спасителя и Богородицы;

– ковчег с честнейшими власами Господа, и Спаса нашего, и Бога Иисуса Христа, иже бе истерзаемы от мучителей; частицами мощей святителя Феодосия Черниговского, мученика Александра Римского, преподобного Сергия Радонежского, святителя Афанасия Цареградского, Лубенского чудотворца, мученика Трифона, преподобного Шио Мгвимского;

– икона с частицей влас Божией Матери;

– ковчег с частицами мощей вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста;

– мироточивая глава мученика Евникиана Критского (249-251);

– ковчег с частицей мощей мученика Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257);
– левая рука преподобного Александра Ошевенского;
– ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона;

– ковчег в виде руки с частью десницы святителя Тихона, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси;

– чудотворный образ святителя Николая Чудотворца харьковского Николо-Стрельнического монастыря с частицей мощей и частью омофора, в котором святитель был на I Вселенском Соборе;

– ковчег с частицами мощей преподобного Максима Грека, святителя Питирима Тамбовского, святителя Гавриила Рязанского, равноапостольной Марии Магдалины, святителя Митрофана Воронежского, преподобных Иова Почаевского, Герасима Иорданского, Антония Радонежского, святителей Иннокентия Херсонского, Афанасия Цареградского, апостола Андрея Первозванного, святителей Филарета (Дроздова), Игнатия Ростовского, преподобных Макария Калязинского, Анатолия Оптинского, мучеников Вифлеемских, святителя Феофана Затворника, великомученицы Варвары, святителя Игнатия Мариупольского, преподобномучеников Хозевитских, преподобного Шио Мгвимского;

– иконы с частицами мощей великомучеников Георгия Победоносца, Димитрия Солунского, преподобных Илии Макеевского, Гавриила Афонского, святителя Филарета Черниговского, преподобного Силуана Афонского, святителей Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, Иннокентия Херсонского, праведного Иоанна Русского;

– ковчег в виде барельефного металлического изображения главы мученика Трифона Апамейского с частицей мощей;

– серебряный ковчег с локтевой костью преподобного Алексия, человека Божия;

– ковчег с частицами святых мощей святителей Харьковских Мелетия, Афанасия и священномученика Александра.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Афганском храме 17 марта начнется круглосуточная молитва за воинов и за мир в Украине.

Тэги: общество, Святогорск, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.03.19 09:28

«Дикие гуси» донбасской войны

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
14.03.19 22:45

Как националисты гробят Украину

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права
14.03.19 21:52

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

Автор: Александр Панченко, Игорь Серов, «Сегодня»

Выбор редакции
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Новозеландский стрелок был в Украине и пообещал теракты в нашей стране, – российские СМИ

Новозеландский стрелок был в Украине и пообещал теракты в нашей стране, – российские СМИ
15.03.19 15:37
717
Последние новости
15.03.19 16:43

После скандала в Израиле возобновили продажу билетов на Евровидение
15.03.19 16:05

В Киеве посреди улицы умер пожилой мужчина
15.03.19 16:00

В Святогорской лавре в воскресенье вынесут святыни, к которым можно приложиться только раз в год
15.03.19 15:37

Новозеландский стрелок был в Украине и пообещал теракты в нашей стране, – российские СМИ
15.03.19 15:21

Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ
15.03.19 15:20

Сильный ветер буквально сдул грузовик в Техасе
15.03.19 14:27

Убийцу старшего брата Ким Чен Ына отправили в психушку
Фото и Видео
Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ
Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ
Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ
Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ
Сильный ветер буквально сдул грузовик в Техасе
Сильный ветер буквально сдул грузовик в Техасе
В Днепре произошло ДТП с военными
В Днепре произошло ДТП с военными
В Киеве неадекватный мужчина гонялся с мачете за прохожими
В Киеве неадекватный мужчина гонялся с мачете за прохожими
Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина
Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина
Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)
Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)
В Киеве водитель маршрутки жестоко избил пассажира за то, что тот попросил его передать сдачу
В Киеве водитель маршрутки жестоко избил пассажира за то, что тот попросил его передать сдачу
В первые дни Великого поста Митрополит Онуфрий совершил чтение покаянного канона в трех монастырях столицы
В первые дни Великого поста Митрополит Онуфрий совершил чтение покаянного канона в трех монастырях столицы
В Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео
В Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео
Националисты устроили кровавую бойню в мечетях Новой Зеландии
Националисты устроили кровавую бойню в мечетях Новой Зеландии
fraza.ua
Новости блогосферы
07.03.19 11:50

Режиссёр, сидящий в украинской тюрьме, просит о помощи
05.03.19 22:02

Порошенко - человек денег, Тимошенко - власти, Зеленский - славы. За кого голосовать?
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.