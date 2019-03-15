В Святогорской лавре в воскресенье вынесут святыни, к которым можно приложиться только раз в год

Все святыни духовной сокровищницы Свято-Успенской Святогорской Лавры вынесут для поклонения в ближайшее воскресенье, 17 марта. Как выяснили журналисты «Фразы», приложиться ко всем реликвиям монастыря паломники могут раз в году.

В первое воскресенье Великого поста Церковь празднует неделю Торжества Православия, сообщает «Фома в Украине».

В этот день, согласно лаврской традиции, на середину Успенского собора из ризницы износят реликвии, составляющие духовную сокровищницу обители. В их числе — частицы Креста Господня, частицы риз Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, Власы Христовы и Божией Матери, частицы многих угодников Божьих, привезённые из разных концов мира, а также старинные почитаемые иконы. Всего — более 20-ти ковчегов и икон.

Святыни будут доступны для поклонения с 6.00 до 20.00 (до окончания вечернего богослужения).

«Приглашаем всех наших боголюбивых паломников — поклонников Святогорья использовать эту редчайшую возможность молитвенно поклониться всем святыням Свято-Успенской Святогорской Лавры!», — пишут на сайте обители.

В числе святынь Лавры:

– часть Креста Господня;

– частицы риз Спасителя и Богородицы;

– ковчег с честнейшими власами Господа, и Спаса нашего, и Бога Иисуса Христа, иже бе истерзаемы от мучителей; частицами мощей святителя Феодосия Черниговского, мученика Александра Римского, преподобного Сергия Радонежского, святителя Афанасия Цареградского, Лубенского чудотворца, мученика Трифона, преподобного Шио Мгвимского;

– икона с частицей влас Божией Матери;

– ковчег с частицами мощей вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста;

– мироточивая глава мученика Евникиана Критского (249-251);

– ковчег с частицей мощей мученика Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257);

– левая рука преподобного Александра Ошевенского;

– ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона;

– ковчег в виде руки с частью десницы святителя Тихона, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси;

– чудотворный образ святителя Николая Чудотворца харьковского Николо-Стрельнического монастыря с частицей мощей и частью омофора, в котором святитель был на I Вселенском Соборе;

– ковчег с частицами мощей преподобного Максима Грека, святителя Питирима Тамбовского, святителя Гавриила Рязанского, равноапостольной Марии Магдалины, святителя Митрофана Воронежского, преподобных Иова Почаевского, Герасима Иорданского, Антония Радонежского, святителей Иннокентия Херсонского, Афанасия Цареградского, апостола Андрея Первозванного, святителей Филарета (Дроздова), Игнатия Ростовского, преподобных Макария Калязинского, Анатолия Оптинского, мучеников Вифлеемских, святителя Феофана Затворника, великомученицы Варвары, святителя Игнатия Мариупольского, преподобномучеников Хозевитских, преподобного Шио Мгвимского;

– иконы с частицами мощей великомучеников Георгия Победоносца, Димитрия Солунского, преподобных Илии Макеевского, Гавриила Афонского, святителя Филарета Черниговского, преподобного Силуана Афонского, святителей Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, Иннокентия Херсонского, праведного Иоанна Русского;

– ковчег в виде барельефного металлического изображения главы мученика Трифона Апамейского с частицей мощей;

– серебряный ковчег с локтевой костью преподобного Алексия, человека Божия;

– ковчег с частицами святых мощей святителей Харьковских Мелетия, Афанасия и священномученика Александра.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Афганском храме 17 марта начнется круглосуточная молитва за воинов и за мир в Украине.