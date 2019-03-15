Новозеландский стрелок был в Украине и пообещал теракты в нашей стране, – российские СМИ

Австралиец Брентон Таррант, который вместе со своими подельниками устроил утром пятницы, 15 марта, массовую бойню в мечетях новозеландского города Крайстчерч, якобы сообщил в своем «манифесте» об Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают российские СМИ.

Так, телеканал РЕН ТВ передает, что террорист вспомнил Украину и еще несколько стран, которые посещал.

Брентон Таррант якобы заявил: «Вы не найдете отсрочки, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где-либо в мире. Я знаю, потому что я был там».

По последним данным, жертвами атак стали 49 человек.

Как писала «Фраза», националисты устроили кровавую бойню в мечетях Новой Зеландии.

Ранее появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей.