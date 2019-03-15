Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала розыгрыша Лиги Еврoпы

Сегодня, 15-го марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА. Об этом передает корреспондент «Фразы» с места событий.

Все пары 1/4 финала выглядят так:

«Наполи» (Италия) – «Арсенал» (Англия);

«Вильяреал» (Испания) – «Валенсия» (Испания);

«Бенфика» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия);

«Славия» (Чехия) – «Челси» (Англия).

Пары 1/2 финала выглядят так:

1. «Наполи» (Италия) – «Арсенал» (Англия) / «Вильяреал» (Испания) – «Валенсия» (Испания);

2. «Бенфика» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия) / «Славия» (Чехия) – «Челси» (Англия).

В финальном поединке номинальными хозяевами будет победитель второй пары.

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 11 апреля, ответные — 18 апреля. Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 2 мая, ответные — 9 мая.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня также состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.