Убийцу старшего брата Ким Чен Ына отправили в психушку

Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, подозреваемую в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, – отправили в психиатрическую больницу. Как выяснили журналисты «Фразы», заведение находится в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Как пишут местные СМИ, женщина пережила сильный стресс после того как ее отказался освободить Верховный суд страны.

После этого у нее якобы начались проблемы с психикой.

Ожидается, что после лечения, ее вернут за решетку.

Убийство Ким Чен Нама произошло 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура – его отравили нервнопаралитическим веществом.

Как писала «Фраза», перед встречей с Трампом лидера КНДР засекли с сигаретой на перроне.

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом.