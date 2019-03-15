Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионoв

Сегодня, 15-го марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Как передает корреспондент «Фразы» с места событий,

Все пары 1/4 финала выглядят так:

«Аякс» (Голландия) – «Ювентус» (Италия);

«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия);

«Тоттенхэм» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия);

«Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Пары 1/2 финала выглядят так:

1. «Тоттенхэм» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия) / «Аякс» (Голландия) – «Ювентус» (Италия);

2. «Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) / «Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия).

В финале номинальным хозяином будет победитель первой полуфинальной пары.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля. Ответные — 16-17 апреля. Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 30-го апреля и 1-го мая. Ответные — 7-8 мая.

Ранее «Фраза» сообщала, что киевское «Динамо» бесславно вылетело из Лиги Европы, уступив в домашнем поединке лондонскому «Челси» со счетом 0:5.

Неделей ранее в Лондоне «Челси» обыграл киевлян со счетом 3:0.