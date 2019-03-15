Болливуд решил снять ремейк легендарного американского фильма

В Индии решили переснять легендарный американский фильм 1994 года «Форрест Гамп». Как выяснили журналисты «Фразы», сделает это Болливуд.

О том, что картину Роберта Земекиса, взявшую в свое время шесть статуэток «Оскар», переснимут индийские киношники, пишет издание The Hollywood Reporter.

Начало съемок картины запланировано на грядущую осень.

Фильм снимут на языке хинди.

Пригласят ли туда Тома Хэнкса, пока не известно.

Как писала «Фраза», несколько лет назад Болливуд и Голливуд объединились.

Сообщалось, как снимают фильмы в Нолливуде.