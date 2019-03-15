Для освещения выборов президента Украины аккредитовались более 800 журналистов зарубежных СМИ, – Слободян

Аккредитовались для освещения выборов президента Украины более 800 журналистов зарубежных СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в эфире «Прямого» рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«По информации Центризбиркома, аккредитовались для освещения выборов президента более 800 журналистов иностранных СМИ. Сейчас мы пропустили на территорию Украины около 60 представителей средств массовой информации из таких стран, как Великобритания, Чехия, США, Казахстан, Япония», — рассказал Слободян.

По его словам, граждан РФ и представителей СМИ России в этом списке нет.

«Представители российских СМИ, все же не смогут попасть в этот период на территорию Украины, именно с целью освещения хода выборов президента. По той же причине, по которой не смогут попасть наблюдатели Российской Федерации. В настоящее время для того, чтобы журналист въехал беспрепятственно, ему надо получить регистрацию и аккредитацию Центризбиркома. Собственно, для пограничников именно наличие аккредитации является первым основанием для того, чтобы говорить о возможном въезде на территорию Украины, если нет аккредитации от ЦИК, конечно, мы не пропустим таких журналистов в Украину », - пояснил Олег Слободян.