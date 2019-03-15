Одесские школьники прямо на уроке до потери сознания избили свою одноклассницу мячом

В одесской школе №107 произошел очень неприятный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», ученики пятого класса на уроке физкультуры забили мячом свою одноклассницу до такой степени, что та на некоторое время впала в кому.

Очевидцы происшествия рассказали, что мальчики начали издеваться над одноклассницей, бросая ей в голову мяч. В какой-то момент девочка потеряла сознание, а очнулась лишь в реанимации поздно вечером, сообщает издание Oblvesti.

По словам родителей девочки, издевательства над их дочерью явление не новое, и они неоднократно обращались к классному руководителю с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию и прекратить издевательства. Однако никаких действий не последовало.

Руководитель гордепартамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что в курсе данной ситуации и планирует наведаться в школу вместе с правоохранительными органами.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Деснянском районе Киева в школе №294 девочки-подростки избили свою одногодку.

Напомним также, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.