Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Одесские школьники прямо на уроке до потери сознания избили свою одноклассницу мячом

Одесские школьники прямо на уроке до потери сознания избили свою одноклассницу мячом

В одесской школе №107 произошел очень неприятный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», ученики пятого класса на уроке физкультуры забили мячом свою одноклассницу до такой степени, что та на некоторое время впала в кому.

Очевидцы происшествия рассказали, что мальчики начали издеваться над одноклассницей, бросая ей в голову мяч. В какой-то момент девочка потеряла сознание, а очнулась лишь в реанимации поздно вечером, сообщает издание Oblvesti.

По словам родителей девочки, издевательства над их дочерью явление не новое, и они неоднократно обращались к классному руководителю с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию и прекратить издевательства. Однако никаких действий не последовало.

Руководитель гордепартамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что в курсе данной ситуации и планирует наведаться в школу вместе с правоохранительными органами.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Деснянском районе Киева в школе №294 девочки-подростки избили свою одногодку

Напомним также, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

Тэги: Одесса, школа, избиение, школьники, издевательство, буллинг, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.03.19 09:28

«Дикие гуси» донбасской войны

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
14.03.19 22:45

Как националисты гробят Украину

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права
14.03.19 21:52

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

Автор: Александр Панченко, Игорь Серов, «Сегодня»

Выбор редакции
Что общего между Порошенко, свиньей и сериалом «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
Что общего между Порошенко, свиньей и сериалом «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
Что общего между Порошенко, свиньей и сериалом «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
Что общего между Порошенко, свиньей и сериалом «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионoв

Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионoв
15.03.19 13:18
155
Последние новости
15.03.19 13:36

В Афганском храме 17 марта начнется круглосуточная молитва за воинов и за мир в Украине
15.03.19 13:18

Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионoв
15.03.19 12:58

Болливуд решил снять ремейк легендарного американского фильма
15.03.19 12:51

Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина
15.03.19 12:28

Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)
15.03.19 12:19

Для освещения выборов президента Украины аккредитовались более 800 журналистов зарубежных СМИ, – Слободян
15.03.19 11:59

Политолог: За счет объединения с Мураевым Вилкул сделал мощный рывок в рейтинге
Фото и Видео
Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина
Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина
Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина
Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина
Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)
Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)
В Киеве водитель маршрутки жестоко избил пассажира за то, что тот попросил его передать сдачу
В Киеве водитель маршрутки жестоко избил пассажира за то, что тот попросил его передать сдачу
В первые дни Великого поста Митрополит Онуфрий совершил чтение покаянного канона в трех монастырях столицы
В первые дни Великого поста Митрополит Онуфрий совершил чтение покаянного канона в трех монастырях столицы
В Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео
В Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео
Националисты устроили кровавую бойню в мечетях Новой Зеландии
Националисты устроили кровавую бойню в мечетях Новой Зеландии
В Киеве, выпав с балкона на 21-м этаже, погиб мужчина (18+)
В Киеве, выпав с балкона на 21-м этаже, погиб мужчина (18+)
Под Киевом прямо на пешеходном переходе таджик насмерть сбил юного парня
Под Киевом прямо на пешеходном переходе таджик насмерть сбил юного парня
В Киеве открывается необычная выставка «Конверсия хлеба»
В Киеве открывается необычная выставка «Конверсия хлеба»
Что общего между Порошенко, свиньей и сериалом «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
Что общего между Порошенко, свиньей и сериалом «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»
fraza.ua
Новости блогосферы
07.03.19 11:50

Режиссёр, сидящий в украинской тюрьме, просит о помощи
05.03.19 22:02

Порошенко - человек денег, Тимошенко - власти, Зеленский - славы. За кого голосовать?
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.