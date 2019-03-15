В Индии обвалился мост с людьми

В четверг, 14 марта, в Индии в городе Мумбаи произошло серьезное ЧП: там вместе с пешеходами обрушился мост. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали не менее 16 человек.

Обрушение моста произошло около вокзала Чхатрапати Шиваджи. На месте происшествия работают спасатели, сообщает NDTV.

По предварительной информации, пострадали не менее 16 человек, однако точное количество уточняется.

Ранее «Фраза» сообщала, 1 января 2019 года ночью в Москве произошло ЧП во время массовых народных гуляний по случаю новогодних праздников. В излюбленном месте отдыха горожан ‒ Парке Горького ‒ обрушился мост, на котором находились люди.