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«Динамо» бездарно вылетело из Лиги Европы

«Динамо» бездарно вылетело из Лиги Европы

Сегодня, 14 марта, в Европе состоялись ответные поединки 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. В одном из них киевское «Динамо» в родных стенах принимало лондонское «Челси».

После выездного поражения со счетом 0:3 киевлянам не оставалось ничего другого, как большими силами идти вперед, создавая момент за моментом для того, чтобы попытаться отыграться. Да и на предматчевой пресс-конференции наставник «Динамо» Александр Хацкевич говорил, что у него есть план на эту игру, ребята будут стараться...

Но на деле все оказалось очень печально. Уже на пятой минуте Жиру после скидки Лофтуса-Чика открыл счет, он же на 33-й минуте удвоил преимущество своей команды, а перед самым свистком на перерыв Алонсо забил третий гол в ворота Дениса Бойко.

При этом хозяева поля, согласно статистике, в чужой штрафной сделали лишь одно касание, не говоря уже об ударах по воротам. Незасчитанный гол Гармаша не в счет из-за явного офсайда.

Во второй половине встречи хозяева поля задвигались активнее и на 50-й минуте создали великолепный шанс для взятия ворот, однако сначала удар Сидорчука заблокировал Кепа, а на добивании капитан «Динамо» попал в штангу. Спустя минуту еще один гол забил Гармаш, но опять из офсайда.

И на этом все, дальше на поле снова была лишь одна команда, которая на 59-й минуте Жиру спокойно вколотил головой свой третий мяч в ворота Бойко и четвертый в матче. Спустя три минуты опасно со штрафного пробивал Алонсо, но Бойко кончиками пальцев перевел мяч в крестовину, а еще через несколько минут тот же Алонсо снова опасно пробивал со штрафного, но в этот раз мяч немного разминулся со штангой.

А на 78-й минуте Хадсон-Одои забил пятый гол в матче, воспользовавшись пасом Жиру из глубины. Как оказалось, этот мяч стал последним в матче — 0:5 и 0:8 по сумме двух встреч — позорный вылет «Динамо» из Лиги Европы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом поединке неделей ранее «Динамо» проиграло со счетом 0:3.

Тэги: ФК Динамо (Киев), ФК Челси, футбол, Лига Европы, спорт, Динамо

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