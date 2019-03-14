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В Керченском проливе произошел очередной инцидент

В Керченском проливе произошел очередной инцидент

В четверг, 14 марта, в Керченском проливе произошел инцидент с судном Maryland, шедшим из порта Мариуполя. Как выяснили журналисты «Фразы», перегруженное металлом «корыто» попросту село на мель.

Как передают российские СМИ со ссылкой на Росморречфлот, судно под флагом Либерии в составе целого каравана направлялось в Италию, однако «застряло» неподалеку от Керченского моста.

Сообщается, что судно пытались стянуть сразу несколько буксиров, однако им это не удалось. Впрочем, «судно никому не мешает, ограничений по осадке нет, угрозы экологии и жизни людей нет», ‒ указывается в сообщении.

Предположительно, для решения проблемы Maryland придётся частично разгрузить.

Как писала «Фраза», стали известны подробности пожара на судах в Керченском проливе, в котором погибли более дюжины людей.

Ранее Порошенко рассказал, зачем был устроен конфликт в Керченском проливе.

Тэги: судно, Крым, общество, Италия, порт, Мариуполь, кораблекрушение, Азовское море, буксир, Керченский пролив, Керченский мост, бедствие, новости Украины

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