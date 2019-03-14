В Нью-Йорке застрелили «крестного отца» сицилийской мафии в США

В Нью-Йорке неизвестные злоумышленники застрелили 53-летнего Франческо Кали, более известного как Фрэнки Бой (Franky Boy). Как выяснили журналисты «Фразы», погибший являлся главой крупнейшего итало-американского преступного сообщества США ‒ семьи Гамбино.

Как передает «РБК» со ссылкой на Reuters, влиятельнейшего мафиози расстреляли накануне вечером прямо перед его домом в районе Стейтен-Айленд.

По словам полицейских, в Кали выстрелили по меньшей мере шесть или семь раз, после чего его тело переехал синий пикап, которым управлял один из убийц. Впоследствии жертву покушения госпитализировали в Университетскую больницу Статен-Айленда, где врачи и констатировали смерть.

В настоящее время сотрудники департамента полиции Нью-Йорка выясняют все обстоятельства случившегося. Ведется розыск подозреваемых.

Как писала «Фраза», в США «грохнули» легендарного босса ирландской мафии. В свое время он «стучал» ФБР.

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