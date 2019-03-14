Голобуцкий уличил Лещенко и Геруса в лоббировании российского бизнеса

Известный политический эксперт Алексей Голобуцкий обвинил народного депутата Сергея Лещенко в лоббировании российского влияния в Украине. Как сообщает «ДС», негодование политолога вызвал брифинг Сергея Лещенко в ВР, на котором он протестовал против продажи облэнерго, многие годы находившихся под контролем российской группы VS Energy.

«Смотрю канал „Рада“. А там Чук и Гек украинской энергетической зрадофилии — Лещенко и Герус взявшись за руки выступают. Говорят, что нельзя допустить, чтобы Киевобленерго и Одессаоблэнерго кто то там у россиян Бабакова-Воеводина выкупал. Мол ... пусть россияне дальше управляют», — написал Голобуцкий на своей странице в Facebook.

По мнению политолога, данный брифинг мог быть организован в интересах предпринимателя Константина Григоришина.

«А я вот себе думаю — а если бы Григоришин собирался их купить? Они бы так же кричали? Хотя у Григоришина также российский паспорт. Значит, ему можно покупать. Понятно, конечно, что квартиры в центре Киева просто так не покупаются. Как и счета в „Сбербанке России“, из которых эти квартиры оплачиваются. Для этого надо чаще в ресторан ВАО ходить. Ну и с Константином Григоришиным энергетические проблемы обсудить. Потому что другого бизнеса у Константина Ивановича нет, — только облэнерго и энергетическое машиностроение. Например, Запорожский трансформаторный завод, продукцию которого Григоришин через своих марионеток пытался впарить государственному „Укрэнерго“ по в три раза (!) завышенной цене», — цитирует Голобуцкого издание.

В этом политолог видит признаки лоббирования российских интересов в Украине.

«Если же без иронии, то обидно видеть, как молодые политики, с которыми в 2014 году связывались большие надежды, в конце депутатской каденции скатываются к примитивному лоббизма. Лоббизма российского влияния в Украине», — сожалеет Голобуцкий.

Как напоминает «ДС», народный депутат Сергей Лещенко встречался с российско-украинским олигархом Константином Григоришиным в киевском ресторане BAO. Комментируя инцидент, Лещенко завил, что с Григоришиным знаком 12 лет, «с ним общался и будет общаться».

Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Лещенко и приобретения им квартиры за 7,5 миллиона гривен. Уголовное производство открыто 22 февраля 2018 года «по факту получения народным депутатом в собственность активов, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами» (ч.3 ст. 368-2 УК). В материалах суда говорится, что нардеп Лещенко 6 сентября 2016 года получил 7,55 миллиона гривен доходов, за которые он «31 .08.2016 совершил покупку квартиры».