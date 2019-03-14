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Главные новости за 14 марта 2019 года

Главные новости за 14 марта 2019 года
В Киеве у ворот церкви обнаружен труп сотрудника Администрации президента. Сегодня, 14 марта, в Шевченковском районе Киева у ворот церкви на улице Багговутовской был обнаружен окровавленный труп мужчины. Им оказался главный консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александр Бухтатый. Тело обнаружил охранник стройки, который возвращался с ночной смены. Он сразу вызвал полицейских и скорую помощь.

Стала известна причина смерти сотрудника Администрации президента Бухтатого. Сотрудник Администрации Президента Украины Александр Бухтатый, который был найден мертвым неподалеку от церкви по улице Багговутской в Киеве, был ограблен и затем скончался в результате ишемической болезни сердца. Преступление с целью наживы и завладения имуществом Бухтатого было совершено накануне ночью. По словам начальника Шевченковского райотдела полиции Германа Приступы, в результате комплексных оперативно-технических мероприятий и после изучения записей видеокамер с места происшествия задержаны двое подозреваемых. Это не граждане Украины или России, выходцы из одной республики СНГ, ранее они состояли на учете у правоохранительных органов.

Скандал с избиением детьми взрослого мужчины в Харькове набирает обороты. В Харькове набирает обороты скандал вокруг избиения группой детей взрослого мужчины. Этим происшествием уже заинтересовалась полиция. По словам автора видео, зачинщиками конфликта стали не дети, а двое взрослых мужчин, которые были пьяны и еле стояли на ногах. Но местные жители говорят, что детвора там хулиганит регулярно.

Большую «шишку» из СБУ повязали на крупной взятке. Следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины 110 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook написала первый замглавы ГБР Ольга Варченко. Она написала, что предназначалась для устранения «искусственно созданных препятствий, связанных с уголовным преследованием заявителя и во избежание возможного лишения гражданства Украины».

Более 25 авиакомпаний приостановили использование самолетов Boeing 737 Max 8. Федеральное авиационное управление США приостанавливает полеты на самолетах Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии. Всего уже более 25 авиакомпаний приостановили использование самолетов Boeing этой модели. По словам президента США Дональда Трампа, полеты будут остановлены до тех пор, пока Boeing «не найдет решение».

У Facebook и Instagram произошел сбой в работе, «задевший» Украину. С вечера среды, 13 марта и почти всю последовавшую ночь у популярных социальных сетей Facebook и Instagram были проблемы с работой. Чувствовались они и в Украине. По данным Downdetector, сильнее всего проблемы в работе Facebook и Instagram в Украине коснулись жителей Киева. Люди жаловались, что не могли ставить лайки, писать сообщения и комментарии.

Вспышка кори на Филиппинах: погибли сотни людей. Эпидемия кори бушует на Филиппинах. С начала года тут погибли почти три сотни людей. По данным местных СМИ, жертвами кори на Филиппинах стали уже 286 человек. И это только официальная информация министерства здравоохранения. Отмечается, что «41% жертв кори составляют дети в возрасте от одного до четырех лет, а еще 26% это младенцы». Всего корью по состоянию на 7 марта заболели 18 553 человек.

Тэги: взятка, Киев, общество, Харьков, происшествие, мир, СБУ, скандал, политика, Филиппины, криминал, новости Украины

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