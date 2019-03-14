Стала известна причина смерти сотрудника Администрации президента Бухтатого

Сотрудник Администрации Президента Украины Александр Бухтатый, который сегодня, 14 марта, был найден мертвым неподалеку от церкви по улице Багговутской в Киеве, был ограблен и затем скончался в результате ишемической болезни сердца. Как выяснили журналисты «Фразы», преступление с целью наживы и завладения имуществом Бухтатого было совершено накануне ночью.

По словам начальника Шевченковского райотдела полиции Германа Приступы, в результате комплексных оперативно-технических мероприятий и после изучения записей видеокамер с места происшествия задержаны двое подозреваемых. Это не граждане Украины или России, выходцы из одной республики СНГ, ранее они состояли на учете у правоохранительных органов, сообщает «Страна».

Источник «Украинской правды» в АП рассказал, что у погибшего украли телефон и банковскую карточку. На теле нет явных признаков насилия. Только кровь из носа.

В настоящее время с учетом выводов судмедэкспертов инцидент квалифицирован как разбой.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева у ворот церкви на улице Багговутовской был обнаружен окровавленный труп мужчины. Им оказался главный консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины.