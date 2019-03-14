Ученые узнали, что тринадцать тысяч лет назад на Чили рухнула комета

Исследователи из Калифорнийского университета в США заявили, что около 12,8 тысяч лет назад на Чили рухнула комета. Как выяснили журналисты «Фразы», они нашли место, где это произошло.

Как пишет портал Phys.org, после падения многочисленных осколков кометы в данном регионе произошли необратимые изменения – начал меняться климат (резкое похолодание), вымерли многие животные и птицы, а также большая часть тогдашних людей.

Находка была сделана в городе Пилауко.

Во время раскопок, как говорится в сообщении, тут нашли «застывшие породы, которые расплавились под воздействием высоких температур в результате катастрофы». Также тут обнаружили пиковые концентрации платины и золота.

Как писала «Фраза», к Земле приблизилась очень странная комета.

Ранее ученые абсолютно случайно сняли пролетевшую рядом с нами комету.