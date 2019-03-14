Синоптики рассказали украинцам о погоде на выходные дни

В Гидрометцентре поведали о погоде в Украине на ближайшие выходные, 16-17 марта. Как выяснили журналисты «Фразы», начнутся они дождями, а завершатся теплом и солнцем.

Синоптики говорят, что в субботу по всей территории Украины пройдут дожди.

Днем будет до 6-9 тепла, а на юге до 10-13. Ночью будет от 0 до плюс 4.

Однако уже с воскресенья осадки утихнут, а воздух начнет прогреваться.

Кое-где днем будет до 12-16 тепла.

В Киеве также на субботу прогнозируются осадки, но в воскресенье погода изменится в лучшую сторону.

Как писала «Фраза», в столице установлен уникальный температурный рекорд.

Ранее синоптики пообещали украинцам небольшую передышку от дождей.