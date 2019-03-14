Элладская Православная Церковь отложила рассмотрение украинского вопроса

Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви не будет рассматривать «украинский вопрос», следует из повестки форума, опубликованной в греческих СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», заседание Собора пройдет 19-21 марта.

Как сообщает «Интерфакс», в начале января Синод Греции не стал признавать недавно созданную в Украине Церковь, передав этот вопрос на рассмотрение высшего административного органа - Собора Иерархии, или Архиерейского Собора. Таким образом, вновь отложена выработка официальной позиции Элладской Церкви в отношении новой церковной структуры Украины, созданной в декабре 2018 года при поддержке властей и Константинопольского патриархата.

Согласно публикациям греческих СМИ, главной темой, которая будет обсуждаться на ближайшем Архиерейском Соборе, станут церковно-государственные отношения внутри самой Греции. Кроме того, будет принят ряд кадровых вопросов.

Ранее «Фраза» сообщала, что СБУ открыла дело против писателя, который критиковал Томос.