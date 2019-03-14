Вспышка кори на Филиппинах: погибли сотни людей

Эпидемия кори бушует на Филиппинах. Как выяснили журналисты «Фразы», с начала года тут погибли почти три сотни людей.

По данным местных СМИ, жертвами кори на Филиппинах стали уже 286 человек. И это только официальная информация министерства здравоохранения.

Отмечается, что «41% жертв кори составляют дети в возрасте от одного до четырех лет, а еще 26% это младенцы».

Всего корью по состоянию на 7 марта заболели 18 553 человек.

Больше всего людей от кори погибло в Столичном регионе, регионе Центральный Лусон, регионе Западные Висайи, в регионе Центральные Висайи и в регионе Калабарсон.

Как писала «Фраза», корь добралась до Японии: сообщается о рекордной вспышке болезни.

Как оказалось, в Украине больных корью больше, чем во всех странах Европы вместе взятых.