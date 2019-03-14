СБУ открыла дело против писателя, который критиковал Томос

Сотрудники СБУ, МВД и прокуратуры изъяли личные вещи писателя Олега Слепына. Как выяснили журналисты «Фразы», ему инкриминировали размещение под псевдонимами статей про Томос на ресурсах в РФ.

В Черкассах Служба безопасности Украины, сотрудники Национальной полиции и процессуальное руководство прокуратуры 13 марта провели обыск в квартире писателя, который якобы изготовливал по заказу российских кураторов и распространял на российских Интернет-ресурсах материалы, осуждающие создание ПЦУ и получение Томоса, сообщил пресс-центр СБУ.

«В Черкасской области СБУ блокировала распространения провокационных антиукраинских материалов, направленных на разжигание религиозной вражды», – прокомментировали обыск сотрудники пресс-центра.

Стало известно, что речь идет о писателе-сказочнике, лауреате международных литературных премий и кинофестиваля «Радонеж» Олеге Слепынине. У него изъяли и направили на экспертизу личные вещи, на которых якобы содержались «провокационные материалы» – компьютер, ноутбук, телефон и флеш-накопители.

Писатель выписался из больницы, куда попал с гипертоническим кризом, всего за неделю до обыска. Во время визита СБУ, который продолжался с 8 часов утра до 12 часов дня у Слепынина случился повторный приступ, однако от госпитализации он отказался.

«Добрались до меня, писателя-сказочника, лауреата нескольких литературных премий и кинофестиваля "Радонеж". МВД и СБУ (7 человек) провели обыск. С 8 утра. Длился 4 часа. Инкриминируют разжигание ст. 161. Обвиняют в размещении статей про томос и др. под псевдонимами (фамилиями родственников и исторических персонажей). Изъяли компьютер, ноутбук, флешку, телефон. Фотографировали дипломы, книги с автографами, визитки и проч», – процитировал в Facebook информацию писателя об обыске религиовед и историк Дмитрий Скворцов.

По его словам, у Слепынина нет адвоката.

Ранее «Фраза» сообщала, что Нацбанк выпустил монеты, посвященные Томосу.