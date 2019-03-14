Председатель Европарламента рассказал о «хороших делах» фашиста Муссолини

Председатель Европарламента Антонио Таяни вляпался в громкий скандал, комментируя личность лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини. Как выяснили журналисты «Фразы», он рассказал о его «хороших делах».

В эфире Radio24 Антонио Таяни поведал, что «Бенито Муссолини делал некоторые хорошие дела».

Политик сказал: «Я не фашист и никогда не был фашистом, но если честно, он строил дороги, мосты, здания, спортивные сооружения».

Он добавил: «Когда вы выносите историческое суждение, вы должны быть объективным».

Когда вокруг этих слов разразился скандал, Антонио Таяни написал у себя в «Твиттере»: «Тем, кто манипулирует моими словами, должно быть стыдно. Я всегда был убежденным антифашистом и не позволю подразумевать другое».

Как писала «Фраза», в Берлине выставлены на аукцион картины Гитлера.

Сообщалось, что в Италии «Майн Кампф» читают дети, в России из-за него судятся, а в Белоруссии он под запретом.