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Томос не помог: на Ровенщине верующие УАПЦ и УПЦ КП не могут поделить храм

Томос не помог: на Ровенщине верующие УАПЦ и УПЦ КП не могут поделить храм

В Берегах, на Ровенщине, с 2015 года прихожане УПЦ КП и УАПЦ не могут поделить храм. Как стало известно журналистам «Фразы», не изменило ситуацию и создание Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает «Волынь».

«Община УАПЦ в Берегах официально зарегистрирована, имеет устав и имущество - кирпичную церковь, - рассказывает староста Свято-Михайловского прихода УАПЦ в Берегах Дмитрий Грицюк. - …священником является Владимир Садовский, однако в 2015 году односельчане-сторонники УПК КП не пустили его в храм. Сказали, что он деньги украл, хотя за деньги храма отвечает кассир. В село Иларион назначил священника УПЦ Киевского патриархата. С тех пор люди в селе перессорились. Хотя сейчас церковь одна, никто не хочет уступать, каждый хочет своего священника. Мы поддерживаем Владимира Садовского, а его даже не пускают в храм отпеть покойника. Долго ждали, что Иларион отреагирует, но так и не дождались. Хотим, чтобы в храме было поочередное богослужение: одно воскресенье наш священник правит, другое – их».

В Ровенской епархии Православной Церкви Украины ситуацию официально комментировать отказываются. Отмечают, что это внутренние проблемы, и добавляют: сторонников священника УАПЦ в селе - немного, а поочередные богослужения в этой ситуации вообще - нонсенс.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Ровенской области сторонники ПЦУ срезали замки с храма УПЦ.

Тэги: общество, УАПЦ, новости православия, новости Украины, ПЦУ, УПЦ КП

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