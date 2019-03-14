Легионер «Динамо» рассказал, как едва не ослеп на сборах команды

Венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о своей странной болезни на сборах команды в испанской Марбелье. Как выяснили журналисты «Фразы», у футболиста начались проблемы со зрением.

О своих проблемах со здоровьем Тамаш Кадар поведал венгерским СМИ.

Среди прочего он рассказал, что почувствовал головокружение во время тренировочного матча, но не обратил на это внимания.

Венгр говорит: «После того как мы вернулись в отель, мне стало очень плохо. Мы пошли к специалисту, который выявил, что один из кристаллов в моем внутреннем ухе сместился и был причиной головокружения».

Футболист добавил: «Мне прописали лекарство, но через несколько дней мне стало еще хуже прямо во время очередной игры. Начались проблемы со зрением. Я бы описал это так: когда смотришь видео по интернету и из-за плохого сигнала изображение не совпадает со звуком. Это начиналось у меня в момент поворота головы».

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