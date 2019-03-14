У Windows нашли опасную уязвимость

У операционной системы Windows нашли новую опасную уязвимость. Как выяснили журналисты «Фразы», ее выявили специалисты из «Лаборатории Касперского».

В сообщении говорится, что данная «брешь» дает возможность хакерами получать доступ к сети и самому устройству человека.

Отмечается, что хакерами была написана специальная программа для проведения сетевых атак (эксплойт), которая наносит удар по Windows 8 и Windows 10.

Как сообщается, данная «уязвимость позволяла хакерам получить полный доступ к атакуемому компьютеру».

Данная информация уже передана в Microsoft, которая выпустила соответствующие обновления для защиты.

Как писала «Фраза», защиту десятой «винды» уже благополучно взломали: все оказалось очень просто.

Ранее пользователей предупредили о новом вирусе в Windows.