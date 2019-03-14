Более 25 авиакомпаний приостановили использование самолетов Boeing 737 Max 8

Федеральное авиационное управление США приостанавливает полеты на самолетах Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии. Как выяснили журналисты «Фразы», всего уже более 25 авиакомпаний приостановили использование самолетов Boeing этой модели.

По словам президента США Дональда Трампа, полеты будут остановлены до тех пор, пока Boeing «не найдет решения», сообщает ВВС.

Примечательно, что до этого США заявляли, что не будут останавливать полеты, несмотря на давление со стороны сенаторов и профсоюзов. Еще утром 13 марта полеты на Boeing продолжали две американские компании — American Airlines и Southwest Airlines.

Госавиаслужба Украины также выдала решение по безопасности полетов о приостановлении эксплуатации самолетов Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9, сообщает «Громадське».

Воздушное пространство для самолетов этой модели закрыли и в Европе — в частности, Германия, Франция и Ирландия. Европейське агентство авиационной безопасности (EASA) также запретило эксплуатацию самолетов этой модели.

Всего же уже более 25 авиакомпаний приостановили использование самолетов Boeing этой модели. Это, в частности, авиакомпании Эфиопии, Индонезии, Китая, Австралии, Сингапура, Малайзии, Омана, Южной Кореи, Великобритании и Норвегии.

Добавим также, что после крушения самолета Boeing в Эфиопии, акции компании резко подешевели.

Ранее «Фраза» сообщала, что несколько дней назад в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт разбился пассажирский авиалайнер Boeing 737, следовавший по маршруту Аддис-Абеба ‒ Найроби (Кения). На борту воздушного судна находились 157 человек.