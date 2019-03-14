Качество газона в Киеве накануне матча с «Динамо» ужаснуло главного тренера «Челси»

В четверг, 14 марта, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Динамо» и «Челси». Как выяснили журналисты «Фразы», накануне поединка произошел небольшой скандал.

Главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри оценил качество газона перед игрой и пришел в ужас.

Об этом написал клубный «Твиттер».

В сообщении говорится: «Сарри считает, что поле на Олимпийском стадионе – это «катастрофа» и «ничего хорошего». Он считает, что это риск травм, но мы должны принять ситуацию и играть в игру. Но это будет тяжело для обеих команд».

Как писала «Фраза», «Динамо» проиграло в Лондоне со счетом 0:3.

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