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Вилкул обещает вернуть Украину в список морских держав

Вилкул обещает вернуть Украину в список морских держав

Кандидат в президенты от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул заявил, что вернет государственную поддержку судостроителям Украины, обеспечит дешевые «длинные» кредиты и льготное налогообложение по примеру ведущих судостроительных стран. Об этом сообщают «Известия».

«Десятки тысяч украинских моряков ходят под другими флагами, платят налоги в бюджет других государств. А у нас уничтожается судостроение, судоремонт и морская наука. Я сделаю украинский флаг налогово и экономически привлекательным. Я понимаю, как сделать так, чтобы у нас развивалось судостроение, наука, судоремонт. Чтобы украинские моряки под своим флагом, платя здесь налоги, имели достойную работу и высокую зарплату», — сказал Вилкул на встрече с представителями морехозяйственного комплекса Одессы, сообщает пресс-служба политика в среду.

Он подчеркнул, что еще в начале и в середине 90-х годов в нашей стране существовали сотни судов и опытные кадры — в системе работало больше 400 тысяч высококвалифицированных инженеров и рабочих, входящих в элиту украинской экономики. Доля украинского флота в мировом торговом флоте составляла 0,9%, а в рейтинге крупнейших морских стран мира по этому показателю Украина занимала вполне солидное 25-е место. Однако сейчас, по его словам, наша страна стремительно теряет свои позиции на мировом рынке грузоперевозок — с 1993 года суммарный тоннаж судов под украинским флагом сократился в 16 раз.

Кроме того, нардеп от «Оппозиционного блока» отметил, что «украинские судовладельцы из-за неблагоприятной политики власти активно меняют на своих судах украинский флаг на флаги других более „удобных“ государств. По состоянию на 2017 год 383 украинских судна работали под иностранными флагами».

«Сейчас украинский флаг практически не дает преимуществ морскому флоту, обрекает судовладельцев на несение тяжелого налогового бремени, на удушающие ограничения режима использования валюты, бесконечную борьбу с фискальными и другими контролирующими организациями, беспросветные кредитные перспективы», — подчеркнул Вилкул.

При всем этом, добавил он, Украина имеет огромный потенциал роста грузоперевозок морем. В 2017 году суммарный грузооборот морских портов страны составил 136,35 млн тонн. Однако, 90% экспортных грузов из Украины вывозится чужим флотом. По оценкам экспертов, при перевозке своим флотом хотя бы 10% этих грузов мы могли бы получать около 800 млн долларов фрахта, сообщил оппозиционер.

«Для Украины, как независимой страны, очень важно иметь свой современный торговый флот, который укреплял бы ее имидж морской державы, и, что очень важно, приносил бы деньги в государственный бюджет, и давал работу украинским морякам под украинским флагом. Для этого после своей победы на выборах я верну государственную поддержку отрасли, обеспечу дешевые „длинные“ кредиты и льготное налогообложение по примеру ведущих судостроительных стран», — сказал Вилкул.

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