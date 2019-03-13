Держателя «общака» Ватикана признали виновным в педофилии

Суд присяжных австралийского города Мельбурн признал 77-летнего Джорджа Пелла виновным в растлении мальчиков-подростков. Как выяснили журналисты «Фразы», казначея Ватикана приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет.

Как передает SBS, три года и восемь месяцев заключения самый высокопоставленный католик Австралии будет отбывать без права на досрочное освобождение.

Отмечается, суд сократил период заключения без права на УДО из-за почтенного возраста казначея, признанного виновным сразу в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками.

Как писала «Фраза», легендарный олимпийский чемпион попался на изнасиловании малолетнего ребенка.

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