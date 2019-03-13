Киевлян предупредили об очередном повышении тарифов на услуги ЖКХ

С 1 мая 2019 года жителей Киева ждет оередное повышение стоимости некоторых услуг ЖКХ. Как выяснили журналисты «Фразы», в этот раз «по удар» попали расценки на тепло и горячую воду.

Как передает издание «Корреспондент», в среднем для населения стоимость отопления повысилась почти на 100 грн, а горячей воды ‒ на 10 грн за кубометр.

В частности, с 1 мая киевлянам придется оплачивать тепловую энергию по цене 1611,58 грн за 1 Гкал, бюджетным организациям ‒ 1822,40 грн за 1 Гкал, религиозным организации ‒ 1630,73 грн за 1 Гкал, другим поребителям ‒ 1813,69 грн за 1 Гкал.

В КП «Киевтеплоэнерго» такое повышение аргументировали подорожанием воды и газа.

Как писала «Фраза», киевлянам опять повысят коммунальные тарифы. Но не сейчас, а сразу после выборов.

Ранее киевлянам подняли тариф на холодную воду.