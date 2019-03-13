Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украина присоединилась к санкциям против Boeing. Но не без оговорки

Украина присоединилась к санкциям против Boeing. Но не без оговорки

В среду, 13 марта, Государственная авиационная служба Украины временно запретила полеты «ненадежных» моделей самолетов Boeing над территорией страны. Как выяснили журналисты «Фразы», запрет не коснулся некоммерческих рейсов.

Как передает пресс-центр ГАС, запрет начал действовать с 16-00. С этого момента «запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX, в пределах, с или над территорией Украины».

Тем не менее, некоммерческая эксплуатация (например перегонные полеты) не входят в сферу действия данного решения.

«Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины согласовываются с Госавиаслужбой», ‒ сказано в сообщении.

Как известно, после крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии, подобные решения приняли десятки стран мира и сотни авиакомпаний.

Как писала «Фраза», в Эфиопии потерпел крушение пассажирский Boeing 737. Выжить не удалось никому.

Ранее сообщалось, что все 189 человек разбившегося в Индонезии «Боинга» погибли. Появились фото с места трагедии.

Тэги: Украина, общество, авиакатастрофа, мир, служба, санкции, полет, Эфиопия, Индонезия, авиация, Boeing, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.03.19 09:17

Резня в Руанде: что это было?

Автор: Товарищ Краснов

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
13.03.19 09:05

Об очередном «наезде» на бывшего омбудсмана Карпачеву

Автор: Александр Карпец

Дайджест

«Встаю до рассвета, кормлю котов». Обед с третьим президентом Украины Виктором Ющенко
13.03.19 13:36

«Встаю до рассвета, кормлю котов». Обед с третьим президентом Украины Виктором Ющенко

Автор: Ольга Духнич, «Новое Время»

Выбор редакции
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 13 марта 2019 года

Главные новости за 13 марта 2019 года
13.03.19 19:00
301
Последние новости
13.03.19 21:15

Держателя «общака» Ватикана признали виновным в педофилии
13.03.19 20:47

В Бразилии произошел массовый расстрел детей
13.03.19 20:10

Киевлян предупредили об очередном повышении тарифов на услуги ЖКХ
13.03.19 19:41

Украина присоединилась к санкциям против Boeing. Но не без оговорки
13.03.19 19:00

Главные новости за 13 марта 2019 года
13.03.19 16:46

Ирэна Кильчицкая стала героем парковки, бросив свой Bentley прямо на перекрестке
13.03.19 16:46

В оборонном бюджете США на помощь Украине предусмотрено 250 млн долларов
Фото и Видео
В Бразилии произошел массовый расстрел детей
В Бразилии произошел массовый расстрел детей
В Бразилии произошел массовый расстрел детей
В Бразилии произошел массовый расстрел детей
Ирэна Кильчицкая стала героем парковки, бросив свой Bentley прямо на перекрестке
Ирэна Кильчицкая стала героем парковки, бросив свой Bentley прямо на перекрестке
Порошенко в Чернигове встретили криками «Ху…ло!» и «Ссыкун!»
Порошенко в Чернигове встретили криками «Ху…ло!» и «Ссыкун!»
Как оказалось, скончавшийся от инсульта актер Люк Перри совсем немного не дожил до своей свадьбы
Как оказалось, скончавшийся от инсульта актер Люк Перри совсем немного не дожил до своей свадьбы
В столичном общежитии прогремел взрыв. Без жертв, увы, не обошлось
В столичном общежитии прогремел взрыв. Без жертв, увы, не обошлось
В Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище
В Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище
На Марсе обнаружен загадочный объект
На Марсе обнаружен загадочный объект
Мать забыла ребенка в аэропорту Саудовской Аравии. Самолет пришлось разворачивать
Мать забыла ребенка в аэропорту Саудовской Аравии. Самолет пришлось разворачивать
В одном из парков Днепра нашли труп бомжа (18+)
В одном из парков Днепра нашли труп бомжа (18+)
В Киеве произошло ДТП со скоростным трамваем
В Киеве произошло ДТП со скоростным трамваем
fraza.ua
Новости блогосферы
07.03.19 11:50

Режиссёр, сидящий в украинской тюрьме, просит о помощи
05.03.19 22:02

Порошенко - человек денег, Тимошенко - власти, Зеленский - славы. За кого голосовать?
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.