Украина присоединилась к санкциям против Boeing. Но не без оговорки

В среду, 13 марта, Государственная авиационная служба Украины временно запретила полеты «ненадежных» моделей самолетов Boeing над территорией страны. Как выяснили журналисты «Фразы», запрет не коснулся некоммерческих рейсов.

Как передает пресс-центр ГАС, запрет начал действовать с 16-00. С этого момента «запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX, в пределах, с или над территорией Украины».

Тем не менее, некоммерческая эксплуатация (например перегонные полеты) не входят в сферу действия данного решения.

«Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины согласовываются с Госавиаслужбой», ‒ сказано в сообщении.

Как известно, после крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии, подобные решения приняли десятки стран мира и сотни авиакомпаний.

Как писала «Фраза», в Эфиопии потерпел крушение пассажирский Boeing 737. Выжить не удалось никому.

Ранее сообщалось, что все 189 человек разбившегося в Индонезии «Боинга» погибли. Появились фото с места трагедии.