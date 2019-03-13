В оборонном бюджете США на помощь Украине предусмотрено 250 млн долларов

В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы «Инициатива безопасности помощи Украине». Об этом сообщает «Прямой» канал со ссылкой на посольство Украины в США.

В проекте бюджета говорится, что эти средства планируется направить «в поддержку Вооруженных Сил и национальных сил безопасности Украины» и для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Украине Соединенными Штатами.

В посольстве подчеркнули, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов.

Отмечается, что бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения, поэтому реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

Как сообщала «Фраза», в марте 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает выделение расходов на поддержку Украины в размере более 620 млн долларов.