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В Киеве наградили лауреатов стипендиальной программы Союза армян Украины

В Киеве наградили лауреатов стипендиальной программы Союза армян Украины

В рамках конференции Союза армянской молодежи Украины, которая прошла в Киеве, были оглашены имена победителей уже третьей стипендиальной программы Союза армян Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», присутствующий на мероприятии глава Союза армян Украины Вилен Шатворян наградил лауреатов.

Как сообщает AnalitikaUA.net, согласно информации молодежной организации опубликованной в социальной сети, сертификатом Лауреата стипендии Союза армян Украины были отмечены студент Киевского международного университета Мартин Сааков, студент Львовского национального университета имени И. Франка Норайр Каграманян, студентка Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского Флора Геворкян, студент Украинской медицинской стоматологической академии Давид Давитян.

Как известно, Союз армян Украины во главе с председателем организации Виленом Шатворяном, активно занимается поддержкой образовательных проектов.

Стипендия Союза армян Украины — это специальная программа, основной целью которой является стимулирование, поддержка успешных студентов, создание условий для реализации их образовательных возможностей, повышение профессионального уровня знаний и личностной самореализации.

Стипендия предоставляется лучшим студентам на основе конкурсного отбора, который проводит специальная комиссия Союза армян Украины. Основными требованиями для участия являются высокие показатели, согласно рейтингу успеваемости, армянское происхождение и наличие научных достижений.

Тэги: лауреат, стипендия, Союз армян Украины, армянская диаспора

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