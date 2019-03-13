Сербская Православная Церковь не признала ПЦУ, а Томос считает «неканоническим вторжением»

Сербская Православная Церковь разослала всем Поместным Православным Церквам письмо о том, что не признает Православную Церковь Украины и считает решение Вселенского Патриархата по украинскому вопросу неканоническим. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности, в письме говорится, что Сербский Патриархат признает единственной канонической Церковью в Украине только Украинскую Православную Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и называет предоставление Константинопольским Патриархом томоса об автокефалии Украины — «неканоническим вторжением».

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сербское издание «Политика».

Кроме того, как отмечается в документе, Сербская Православная Церковь не признает ПЦУ и «объединительный» Киевский «собор» и считает «искусственной «конфедерацией» украинских раскольнических группировок».

«Сербская Православная Церковь не признаёт в качестве «Автокефальной Церкви Украины» провозглашенную, но с канонической точки зрения не существующую, а на деле насильно навязанную, искусственную «конфедерацию» украинских раскольнических группировок (уже снова рьяно противоборствующих друг с другом и неудержимо идущих к разделению). Раскольники остались раскольниками. Единожды раскольник – раскольник навсегда, за исключением случаев искреннего обращения и глубокого покаяния. Единственной Церковью, которую Сербская Церковь знает и признаёт, является каноническая Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», — в частности отмечается в документе.

Также Сербская Церковь не признает «раскольнический епископат как православный епископат» и «раскольническое духовенство как православное духовенство». Более того, СПЦ «не признает, что господин или гражданин Думенко (Епифаний) есть даже архиереем, и уж тем более предстоятелем автокефальной Церкви». Поэтому Сербская Церковь рекомендовала своим Преосвященным иерархам и клирикам, согласно священным канонам, воздерживаться от литургического и канонического общения как с главой ПЦУ, так и с сослужащими с ним.

6 февраля письмо от Предстоятеля Сербской Православной Церкви по украинскому церковному вопросу — абсолютно аналогичного содержания — было отправлено Константинопольскому Патриарху Варфоломею. Однако, как отмечают в СПЦ, Патриарх Варфоломей не дал ответа на письма Сербской Патриархии, поэтому было решено разослать документ всем Поместным Православным Церквам и предложено совместно рассмотреть мнения по поводу украинского вопроса.

Ранее «Фраза» сообщала, что Священный Кинот Святой Горы не делал заявлений о поддержке ПЦУ.