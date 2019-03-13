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Нацбанк выпустил монеты, посвященные Томосу

Нацбанк выпустил монеты, посвященные Томосу

С 12 марта все желающие могут заказать памятные монеты «Предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины», введение которых запланировано на 25 марта 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Национальный банк Украины сообщил на своей странице в Facebook.

Выпущены монеты номиналом 5 гривен из нейзильбера, тираж – 75 тысячи штук; номиналом 20 гривен из серебра (украшена локальной позолотой), тираж - 4 тысячи штук, а также номиналом 100 гривен из золота, тираж - 1 500 штук. Цены пока не указаны.

Отмечается, что эти монеты продолжат серию «Духовные сокровища Украины».

«Томос, текст которого принято архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви как одной из 15 поместных православных церквей», - говорится в сообщении.

В то же время, в Великобритании выпустили монету в честь знаменитого британского астрофизика Стивена Хокинга, сообщают «РИА Новости».

«Гений Стивена Хокинга заключается не только в том, что он мог объединить разные сферы, он смог сделать науку доступной для всех. Его остроумие и необычное чувство вкуса помогли превращать сложные темы в интересные и актуальные», - говорится в сообщении королевского монетного двора.
На монете номиналом в 50 пенсов помещено изображение черной дыры, сама монета выполнена в четырех вариантах.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ООН отметили обострение напряженности между православными общинами в Украине.

Тэги: общество, НБУ, томос, новости православия, новости Украины

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