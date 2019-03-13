Главные новости за 13 марта 2019 года

В Киеве произошло ДТП со скоростным трамваем. В Киеве на улице Жолудева (Святошинский район) произошло ДТП со скоростным трамваем. Авария случилась утром в час пик.

Количество больных раком детей в Украине стремительно растет. За последние пять лет в Украине количество детей со злокачественными новообразованиями выросло почти на 14%. В минувшем году показатель заболеваемости составил 81,8 на 100 тысяч детей.

Киев признали менее подходящим для жизни, чем столицу Уганды. Киев оказался в нижней части рейтинга «качества жизни» среди мировых городов, который составила международная компания Mercer. Некоторые позиции в нем вызывают вопросы.

Боевик ИГИЛ рассказал, как Галкин «заказал» взорвать Киркорова. В российском шоу-бизнесе разгорается нешуточный скандал. Юмориста Максима Галкина обвинили в том, что он «заказал» певца Филиппа Киркорова.

В одном из американских штатов решили отменить смертную казнь. Это разгневало Трампа. В американском штате Калифорния решили отменить смертную казнь. Это разгневало президента США Дональда Трампа.

На Марсе обнаружен загадочный объект. В начале марта нынешнего года марсоход Curiosity сделал снимок поверхности Марса, который всерьез заинтриговал исследователей. Практически в центре фотографии находится небольшой объект, явно искусственного происхождения.