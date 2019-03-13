Киев признали менее подходящим для жизни, чем столицу Уганды

Киев оказался в нижней части рейтинга «качества жизни» среди мировых городов, который составила международная компания Mercer. Как выяснили журналисты «Фразы», некоторые позиции в нем вызывают вопросы.

Отмечается, что для создания рейтинга учитывали такие параметры: жилищные условия, наличие потребительских товаров, общественный транспорт, социально-политическую и культурную обстановку, наличие развлечений, природные условия и состояние экономики разных городов мира.

Согласно рейтингу, первая тройка городов с самым высоким качеством жизни выглядит следующим образом: Вена, Цюрих и Ванкувер.

Киев в рейтинге занял лишь 173-е место. Наш город опередили, например, столица Уганды Кампала и столица Габона Либревиль.

Рядом с Киевом в списке соседствует российский Санкт-Петербург, занявший 174-е место. Москва в рейтинге – 167-я, а Минск – 188-й.

В конце списка оказались Багдад, Банги и Сана.

Как писала «Фраза», Украине подтвердили негативный международный рейтинг.

Как оказалось, воздух в Украине чище, чем в Италии и Израиле.