В Киеве неизвестные захватили ресторан «Бельвю», – очевидцы

В Киеве неизвестные заблокировали работу известного ресторана «Бельвю». Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось на официальной странице заведения в Facebook.

«Вот приходишь спокойно на работу, а у тебя облава. Нефть ищут», — пишут авторы ролика, на котором можно видеть людей в бронежилетах, с нашивками в виде украинского флага на рукавах и красными крестиками на других частях тела.

По голосам на видео можно сделать вывод, что речь идет о проведении обыска в здании по ул. Саксаганского, 7. Однако не ясно, почему он затронул только одно заведение по данному адресу.

На втором видео можно наблюдать, как неизвестные не пропускают в помещение прибывшую на место происшествия полицию.