Пьяный китаец едва не взорвался, проглотив зажигалку

Курьезный инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в китайском городе Шеньян. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяный парень шутки ради проглотил зажигалку и едва не взорвался.

Как пишут китайские СМИ, двадцатитрехлетний Ли пьянствовал с товарищами на минувших выходных и решил их повеселить, проглотив зажигалку.

Сначала все было нормально, но после попойки ему стало плохо.

Когда парня привезли в больницу, медики заявили, что проводить операцию опасно, так как может случиться взрыв.

Тогда он поехал в другой госпиталь, где врачи выяснили, что желудочный сок уже разъедает зажигалку и вот-вот может произойти взрыв.

Выход был найден: медики применили эндоскоп и достали зажигалку.

Сейчас бедолага чувствует себя нормально.

Как писала «Фраза», в Китае родились ГМО-дети.

Ранее самый толстый житель Китая похудел на 142 кило и собирается скинуть еще.