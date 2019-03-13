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Уманская епархия УПЦ опровергла информацию о «переходах» двух общин в ПЦУ

Уманская епархия УПЦ опровергла информацию о «переходах» двух общин в ПЦУ

Канцелярия Уманского Епархиального Управления Украинской Православной Церкви опровергла информацию о том, что религиозные общины сел Родникивка и Пугачовка Уманского района перешли в Православную Церковь Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на официальном сайте Уманской епархии УПЦ.

В сообщении утверждается, что указанные приходы продолжают находиться в лоне Украинской Православной Церкви и остаются верными своему Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

«Собрание религиозных общин сел Родникивка и Пугачовка не проводили и никакие действия по переходу из УПЦ в ПЦУ общин не принимались. Если кто-то где-то и собирался и куда переходил, то и решение их на "определенном уровне"», - сообщают в епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Волыни две общины УПЦ молятся в приспособленных помещениях, несмотря на информацию об их «переходе» в ПЦУ.

Тэги: общество, Умань, новости православия, УПЦ, новости Украины

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