Боевик ИГИЛ рассказал, как Галкин «заказал» взорвать Киркорова

В российском шоу-бизнесе разгорается нешуточный скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», юмориста Максима Галкина обвинили в том, что он «заказал» певца Филиппа Киркорова.

Как пишут местные СМИ, в мае 2017 года в Махачкале планировался взрыв на концерте Филиппа Киркорова. Тогда задержали четырех жителей Дагестана. Как оказалось, они были членами ИГИЛ.

Теперь же выяснилось, что один из обвиняемых Хидирнеби Казуев заявил о связи с делом Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.

Так, по словам его адвоката, обвиняемый поведал, что «когда он находился в Москве, к нему подошел артист Максим Галкин и предложил совершить убийство Филиппа Киркорова».

Адвокат говорит, что его клиент «ходатайствует допросить в качестве свидетелей Максима Галкина, Пугачеву Аллу Борисовну и Филиппа Киркорова, а также провести очную ставку с последними». По его словам, он «просит прекратить уголовное преследование в отношении него, так как от совершения преступления он отказался».

По его словам, они отказались устраивать взрыв, «поскольку поняли, что будет много жертв».

Как писала «Фраза», Галкин променял Пугачеву на бывшую жену футболиста сборной России.

Ранее Киркоров попал в украинский санкционный список деятелей культуры.