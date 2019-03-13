У Gmail произошел большой сбой, но Украину он не затронул

У Gmail произошел сбой в работе. Как выяснили журналисты «Фразы», у популярного почтового сервиса от Google были проблемы в некоторых странах.

Впрочем, данный сбой обошел стороной Украину.

По данным портала Downdetector, более всего проблемы с работой Gmail наблюдались в Японии, Малайзии, США и Австралии.

Сбой произошел рано утром среды, 13 марта.

Сейчас продолжается работа по восстановлению работ сервиса.

Как писала «Фраза», ранее у Gmail случился глобальный сбой, докатившийся до Киева.

Ранее у Skype случился большой сбой, но украинцев он обошел стороной.